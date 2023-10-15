T.C.KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :2022/242 Esas

İLAN METNİ Davacı Nurhan Yeşildal vekili tarafından davalılar Semra Soyak ve ark. aleyhine dava konusu Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Uzuntarla Mahallesi, 359 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesine ilişkin mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yargılaması sırasında adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan davalı İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Arnavutköy Mah/Köy, Cilt No:2 Hane No:220' de nüfusa kayıtlı, 17270287598 TC.nolu, Rıza ve Cemile' den olma, 16/03/1939 doğumlu Semra Soyak' ın en geç iki hafta içerisinde davaya cevap vermesi,tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini dilekçesine eklemek ve başkayerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermediği ile 09/01/2024 günü saat 09:55'te duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı takdirde yokluğunda verilecek kararlara itiraz edemeyeceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/10/2023

Basın No:ILN01909669

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