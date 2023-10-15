İ L A N

ELAZIĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2021/225

Mahkememizde görülmekte olan El atmanın Önlenmesi (Yıkım) davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalılar Mehmet Bilgin'in ve Solmaz Bilgin'in adresleri bulunamamıştır.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

-Davalı Mehmet Bilgin'in (İhsan ve Emine oğlu, 02/01/1964 doğumlu, 10196180950 T.C nolu)

-Davalı Solmaz Bilgin'in (İhsan ve Emine kızı, 01/01/1982 doğumlu, 10148182544 T.C. Kimlik nolu)

Adresleri meçhul olduğundan HMK 147/2 maddesi uyarınca 20/10/2023 günü saat09:00'da duruşma salonunda hazır bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ile işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.22/03/2023

Basın No: ILN01909403

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