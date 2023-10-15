T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1350 Esas

KARAR NO : 2023/1194

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/08/2023 tarihli ilamı ile TCK'nun 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Remziye oğlu, 02/07/1981 doğumlu, Adıyaman, Tut, Akçatepe mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDURRAHMAN YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.

3-Tarafların yokluğunda verilen karara ilişkin kararın tebliğini müteakip 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine yapılacak beyan ile ilgilinin cezaevinde bulunması halinde zabit katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle mahkememiz kararına karşı İTİRAZ edilebileceği, itiraz edilmesi durumunda CMK 252/2 maddesine göre duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği, taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı ve iş bu karar ile bağlı olmaksızın yokluklarında CMK 223. madde uyarınca hüküm verilebileceği, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde yargılama sonucunda sanığın ceza alması durumunda CMK 251/3 maddesi uyarınca 1/4 oranında indirimin uygulanacağı, itirazın sanık tarafından yapılması durumunda ise yeniden yapılacak yargılamada sanığın ceza alması durumunda 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği; Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2 maddeleri uyarınca hatırlatılarak, karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR.11.10.2023

Basın No: ILN01909992

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