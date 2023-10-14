T.C. UZUNKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
ESAS NO : 2020/1450 Esas
DAVACI: GÜRCAN BEYNİ
DAVALI: DENİZ KÖSEOĞLU 1300 SOUTH AMPTON RD APT: 13 94570 BENİCİA 9988 ABD
Davacı tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davası yapılan yargılamasında;
Mahkemece mernis adresinize davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından netice alınamadığından duruşma günü ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü 16/01/2024 saat:14:00 duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde HMK.'nın 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01909511
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