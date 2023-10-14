İ L A N T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı : 2023/479 Esas25/08/2023

Tekirdağ İli, Ortacami Mahallesi 3618 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 19559/234703 hisse sahibi ve Ortacami Mahallesi 2928 ada 3 parsel sayılı taşınmazda 3717/44599 hissemaliki olarakgörünen Ataoğlu Eminisimli şahsın yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden her hangi bir haber alınamadığı, şahıslarıtanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ İli, Ortacami Mahallesi 3618 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 19559/234703 hisse sahibi ve Ortacami Mahallesi 2928 ada 3 parsel sayılı taşınmazda 3717/44599 hissemaliki Ata oğlu Emin isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğincegaipliğine ve taşınmazların Hazine adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN01909542

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