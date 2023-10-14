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T.C. KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/307 Esas02/10/2023 Konu : Gaiplik ilanı.SADR I AZAM PİRİ MEHMET PAŞA VAKFI ileABİT MÜKREMİN OĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gön Hanı, 1510 Ada, 187 Parsel sayılı taşınmazın malikiolan" Abit (Mükremin oğlu) 'in" kim olduğunun bilinemediği ve tüm aramalara rağmen kendilerine ulaşılamadığı için Kayseri 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/03/2021 tarih 2020/1718 Esas 2021/517 Karar sayılı ilamıyla "Abit (Mükremin oğlu)'e" mal memurunun kayyım olarak atandığı,

Sadr ı Azam Piri Mehmet Paşa Vakfı tarafından "Abit (Mükremin oğlu)" hakkında TMK 588/1 ve 2.fıkralar gereğince gaiplik kararı verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla;

Kendisine kayyım atananve Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gön Hanı, 1510 Ada, 187 Parselsayılı taşınmazda malik olan " Abit (Mükremin oğlu)'i" tanıyan,bilen vebu konuda bilgisi olanlarınilk ilan tarihindenitibaren6ayiçindemahkememize başvurup bilgivermeleri, aksi halde yargılamaya devam olunup karar verileceği TMK 33/2 ve 588/1 ve 2.fıkraları gereğince ilanen tebliğ olunur. 02/10/2023

Basın No: ILN01908578

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