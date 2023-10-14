T.C. HORASAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/158 Esas03/07/2021 Horasan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/158 Esas sayılı dava dosyası ile;Gaipliğine karar verilmesi istenilen, Erzurum ili Horasan ilçesi Ardı Mahallesi 174 Ada11 Parsel numaralı taşınmaz sahibi olarak görülen Kahraman oğlu Osman Tosun Alper'in hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmelerinin aksi halde bu kişinin gaipliğine karar verileceği iş bu dava konusu ilgililere ilan ve tebliğ olunur. 03/07/2021

Basın No: ILN01909409

#ilan.gov.tr