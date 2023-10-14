PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Pursaklar Belediye Başkanlığınca Satışa Sunulan Taşınmazlar

S.No Mahallesi Ada Parsel Alan (m²) Belediye Hissesi (m²) Kullanım Amacı Emsal Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati İhale Usulü 1 Sirkeli 490 9 886 886 Konut Alanı Taks:0,30 Kaks:0,60 ₺629.946,00 ₺18.898,38 10:00 45. Madde 2 Sirkeli 490 10 886 886 Konut Alanı Taks:0,30 Kaks:0,60 ₺629.946,00 ₺18.898,38 10:15 45. Madde 3 Sirkeli 490 11 886 886 Konut Alanı Taks:0,30 Kaks:0,60 ₺629.946,00 ₺18.898,38 10:30 45. Madde 4 Yeşilova 418 1 11.142 11.142 Konut Alanı A-3 Taks:0,30 Kaks:0,90 ₺9.626.688,00 ₺288.800,64 10:45 36. Madde 5 Yeşilova 685 5 1.000 1.000 Konut Alanı A-2 Taks:0,30 Kaks:0,60 ₺1.008.000,00 ₺30.240,00 11:00 45. Madde 6 Yeşilova 646 10 1.551 1.461 Konut Alanı A 3 Taks:0,3 Kaks:0,9 ₺2.337.600,00 ₺70.128,00 11:15 45. Madde 7 Pursaklar 95316 10 1.201 760 Konut Alanı Konut E:1,6 Hmax:24,50 ₺5.890.000,00 ₺176.700,00 11:30 45. Madde 8 Pursaklar 95503 5 2.887 1.405 Stratejik Alt Merkez Stratejik Alt Yapı E:1,00 Yençok:18 Kat ₺5.479.500,00 ₺164.385,00 11:45 45. Madde 9 Pursaklar 95636 3 6.179 779,1 Konut Alanı Konut E:1,4 Yençok:21 kat ₺3.895.500,00 ₺116.865,00 12:00 45. Madde 10 Saray 98098 12 2.500 766 Kentsel Servis Alanı K.S.A E:1,0 Yençok:18 kat ₺5.745.000,00 ₺172.350,00 12:15 45. Madde 11 Saray 98132 5 3.362,91 1.846,70 Kentsel Servis Alanı K.S.A E:1,0 Yençok:18 kat ₺7.386.800,00 ₺221.604,00 12:30 36. Madde 12 Saray 98143 4 6.447,88 739,56 Konut Alanı Konut E:1,4 Yençok:21 kat ₺2.958.240,00 ₺88.747,20 12:45 45. Madde 13 Saray 98144 5 4.800 3.397,40 Konut Alanı Konut E:1,4 Yençok:15 kat ₺11.890.900,00 ₺356.727,00 13:00 36. Madde 14 Saray 98233 2 7.140,31 1.166,98 Konut Alanı Konut E:1,4 Yençok:24 kat ₺4.784.618,00 ₺143.538,54 13:15 45. Madde 15 Saray 98239 1 6.968,00 2.618,00 Konut Alanı Konut E:1,4 Yençok:21 kat ₺14.399.000,00 ₺431.970,00 13:30 36. Madde 16 Saray 98252 4 5.154 730 Konut Alanı Konut E:1,4 Yençok:21 kat ₺3.285.000,00 ₺98.550,00 13:45 45. Madde 17 Saray 98417 4 5.549,08 2.383,54 Konut Alanı Konut E:1,0 Hmax:8kat ₺8.342.390,00 ₺250.271,70 14:00 36. Madde 18 Saray 98495 1 2.325,00 1.425,00 Konut Alanı Konut E:0,5 Yençok:2kat ₺5.700.000,00 ₺171.000,00 14:15 45. Madde 19 Saray 98188 2 1.397,00 971,19 Konut Alanı Konut E:0,8 Hmax:2kat ₺3.156.367,50 ₺94.691,03 14:30 45. Madde S.No Mahalle Ada Parsel Brüt Alan (m²) Kullanım Amacı Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Usulü 20 Pursaklar 95556 2 715,45 2 no (1. Bodrum Kat) / Fırın 2 ₺12.960.000,00 ₺388.800,00 14:45 36. Madde 21 Pursaklar 95556 2 774,72 3 no (1. Bodrum Kat) / Fırın 1 ₺10.530.000,00 ₺315.900,00 15:00 36. Madde

1-)Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış/kiralama ihaleleri tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) ve 45. (Açık Teklif Usulü) maddelerine göre 26.10.2023 tarihinde saat 10:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA adresinde yer alan 3.Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-)İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

36. madde ve 45.maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak 3.Kat İhale ve Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

A) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

3.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

3.2-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekaletname (Aslı),

3.3-) Geçici teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı olacaktır.

3.4-) İhale için hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dökümanlar ve şartname ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.

3.5-) İsteklinin özel kişi olması halinde; Kanuni ikametgahının olması, kimlik belgesi ibrazı, ortak olarak girecek kişilerin noterden ortaklık beyannamesi vermesi,

B) İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;

4.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

4.2-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekaletname (Aslı),

4.3-) Geçici teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı olacaktır.

4.4-) İhale için hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dökümanlar ve şartname ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.

4.5-)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)

4.6-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri

5-)Satış ihalesi şartnamesi ücretsizdir. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA alına alınabilir)

6-)İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7-)Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-)Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa sunulan taşınmaz ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

Basın No: ILN01909403

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