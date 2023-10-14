T.C. ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Dosya No: 2023/123 Esas

Davacı BETA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar ABDULMALEK HAMOUDI, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının İptali ve Markanın Hükümsüzlüğü istemlerine ilişkin davanın adresi meçhul davalı ABDULMALEK HAMOUDI'ya tebligat yapılamamış olduğundan ön inceleme tensip zaptı içeriğinin özetinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; Davacı vekili 16/03/2023 tarihli dava dilekçesiyle; 2022/025499 sayı ile davalı ABDULMALEK HAMOUDI adınatescil başvurusuna konu edilen "CHAMİN" ibareli marka başvurusuna ilişkin olarak, davalı TÜRKPATENT tarafından tesis edilen 2023-M-1722 sayılı YİDK kararının iptalini ve tescili halinde bu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ederek dava açmıştır.Dava şartlarının tam olduğu, herhangi bir ilk itirazın ileri sürülmediği, taraflar arasındaki uyuşmazlık konularını tam olarak belirlemek, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapmak, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik etmek ve bu hususları tutanağa geçirmek kapsamında 08/12/2023 günü saat 09:25'de ön inceleme duruşması yapılmasına, duruşmaya taraflardan hiçbiri gelmezse veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı (HMK m.150/(1)), usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği veya dosyanın işlemden kaldırılacağına karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı ABDULMALEK HAMOUDI' a ön inceleme tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı hususu, davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01909556

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