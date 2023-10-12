YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda belirtilen listede bulunan 10 adet taşınmaz ilanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN DÖKÜMÜ

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA / PARSEL CİNSİ İMAR DURUMU BRÜT KULLANIM ALANI (m²) MUHAMMEN BEDEL (₺) GEÇİCİ TEMİNAT (₺) İHALE TARİHİ SAAT 1 Yüreğir Köprülü 16246/11 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut lejantında yer alan ,E.1.60 H (Yükseklik) Y ençok:57,50 M 3.004,39 49.570.000,00 1.487.000,00 25/10/2023 09:45 2 Yüreğir Seyhan (Akdeniz) 10033/4 Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret+Konut Alanı lejantında yer alan Ayrık Nizam, Taks: 0,40 E:1.60 Hmaks: Serbest 1.380,00 7.935.000,00 238.050,00 25/10/2023 10:00 3 Yüreğir Seyhan (Akdeniz) 10033/5 Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret+Konut Alanı lejantında yer alan Ayrık Nizam, Taks: 0,40 E:1.60 Hmaks: Serbest 1.606,00 9.235.000,00 277.050,00 25/10/2023 10:15 4 Yüreğir Seyhan (Akdeniz) 10033/6 Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret+Konut Alanı lejantında yer alan Ayrık Nizam, Taks: 0,40 E:1.60 Hmaks: Serbest 1.610,00 8.855.000,00 265.650,00 25/10/2023 10:30 5 Yüreğir Seyhan (Akdeniz) 10033/7 Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret+Konut Alanı lejantında yer alan Ayrık Nizam, Taks: 0,40 E:1.60 Hmaks: Serbest 1.610,00 8.855.000,00 265.650,00 25/10/2023 10:45 6 Yüreğir Seyhan (Akdeniz) 10033/10 Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret+Konut Alanı lejantında yer alan Ayrık Nizam, Taks: 0,40 E:1.60 Hmaks: Serbest 1.380,00 7.245.000,00 217.350,00 25/10/2023 11:00 7 Yüreğir Seyhan (Akdeniz) 10033/11 Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret+Konut Alanı lejantında yer alan Ayrık Nizam, Taks: 0,40 E:1.60 Hmaks: Serbest 1.380,00 7.245.000,00 217.350,00 25/10/2023 11:15 8 Sarıçam Balcalı 113/1 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak görülmekte olan Konut alanı Ayrık Nizam, Taks:0.30, E:1,60 ve Hmaks:45 m 2.084,00 11.983.000,00 359.500,00 25/10/2023 11:30 9 Sarıçam Balcalı 114/1 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak görülmekte olan Konut alanı Ayrık Nizam, Taks:0.30, E:1,60 ve Hmaks:45 3.017,00 16.600.000,00 498.000,00 25/10/2023 11:45 10 Yüreğir Deniz Kuyusu 0/10 Tarla 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı kapsamı dışında kalmaktadır. 14.100,00 9.165.000,00 274.950,00 25/10/2023 12:00

2-İhale Yüreğir İlçe Belediyesi İhale salonunda yapılacaktır. (Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4 Yüreğir/ ADANA)

3-Söz konusu taşınmazın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilecek ve temin edinilebilecektir.

4-Geçici teminat muhammen bedelinin %3'ü dür.

5-İsteklilerden istenen belgeler;

Gerçek kişi olması halinde:

a)Kanuni tebligat adresi/ İkametgah adresi belgesi

b)Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

c)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

d)Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

e)Şartname alındı makbuzu

Tüzel kişi olması halinde:

a)Türkiye'de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

b)Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

c)Noter tasdikli imza sirküleri

d)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

f) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

g) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı

h) Şartname alındı makbuzu

6-Posta ve elektronik ortam ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-İstekliler, yukarıda belirtilen belgeleri ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları dosyayı, şahsen veya posta yoluyla, tekliflerini ihalenin yapılacağı tarihin önceki iş günün mesai bitim saatine kadar ihale katılım evraklarını belediyemiz yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda oluşacak gecikmeden belediyemiz sorumlu tutulamaz. Telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İta Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

9-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.

10- Tescil işleminin yapılmaması durumunda ihaleyi alan kişi, tüzel kişi Satıştan mütevellit ödediği vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satışın giderleri vb. harcamaları Yüreğir Belediyesinden istememeyi kabul etmiştir.

11- Satışı yapılan taşınmazın; ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırılmasından sonra Tapu Müdürlüğünde ferağı verilecektir.

12-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmaz ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat Belediyeye gelir olarak kaydedilir.

13-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15-Basılı evrak bedeli (şartname) 500 ₺ (Beş yüz Türk Lirası) dir.

İlan olunur.

Basın No: ILN01906456

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