İLAN

T.C. TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/401 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dahili davalı Derya ULAĞ'ın (377******50) dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ( ÇİÇEKLİ KÖYÜNDE 104 ADA 54 ve 61 Parsel, Tunceli Merkez ATATÜRK MAHALLESİ 1681 ADA Parsel NO 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM NO 8 nolu taşınmazların satış yolu ile ortaklığın giderilmesine ilişkin) ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili davalı Derya ULAĞ durusma Günü: 08/11/2023 günü saat:10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01908370

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