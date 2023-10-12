Örnek No:55*

T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

2022/106 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/106 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İİstanbul İli,Şile İlçesi,Ahmetli Mahallesi,Açmalar mevkii,586 parsel,yüzölçümü: 2.333,78m2,ana taşınmaz niteliği:Tarla İstanbul İli,Şile İlçesi,Ahmetli Mahallesi,Açmalar mevkii,586 parselin imar durumu: 11.02.2002 TASDİK TARİHLİ Ahmetli-Gebze Devlet Karayolu ,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında;Kısmen E=0.25 yapılaşma yoğunluğunda ayrık nizam 2 kat konut alanında,Kısmen Devlet Karayolunda,Kısmen imar yolunda,Kısmen E=0.25 yapılaşma yoğunluğunda ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır. Ahmetli Mahallesi,586 nolu parsel teknik bilirkişinin getirdiği pafta ozaliti ve teknik aletler yardımı ile sınırları arz üzerinde doğru olarak tespit edildi.Parselin kuzeyi: 587 parsel,Doğusu:585 ve 588 parsel ile,Güneyi:607 parsel ile,Batısı:593-592 ve 591 parseller ile çevrilidir.Kadastral yolu yoktur.Parselin yeri:Şile-İstanbul ana asfalt yoldan,Ahmetli Mahallesi yönünde,Ahmetli Caddesinin sol tarafında, yoldan yaklaşık 750m mesafededir.Parsel Şile şehir merkezi ile ana asfalt yola yakın konumdadır. Parsel üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.Üzerinde yabani olarak yetişmiş uzun boylu otçul bitkiler ile doğal olarak yetişmiş ekonomik değeri olmayan yabani ağaçlar görüldü.Yakın çevresinde iskan edilen müstakil meskenler,inşaat halinde siteler vardır.Tarla vasıflı olan taşınmaz Toprak yapısı itibarı ile tarımsal nitelikli özelliklerdedir.İmar planında bir kısmı konut kullanımına ayrılmış yapı adasında kalmaktadır.Kadastral parsel olup imar uygulaması yapılmadığından kamuya ait terk edilecek kısımları halen yapılmamış durumdadır.Terkleri yapılıp arsa vasfına getirilmemiştir.Halen civarında belediye hizmetleri,alt yapı hizmetleri,elektrik,içme suyu, kanal, doğalgaz hizmetleri vardır.Halen ulaşım yapılamamaktadır. 1/4 HİSSE SATILACAKTIR.

Adresi : Ahmetli Mahallesi Açmalar Mevkii 586 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.333,78 m2

İmar Durumu :, İnşaat tarzı ,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında;Kısmen E=0.25 yapılaşma yoğunluğunda ayrık nizam 2 kat konut alanında, kısmen imar yolunda kısmen devlet karayolunda

Kıymeti : 2.646.541,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2016/461 SAYILI İHTİYATİ TEDBİRİ GEREĞİ TASARRUFUN İPTALİ İLE 1/4 HİSSE SATILIKTIR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 14:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 14:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:05

10/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01907659

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