T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/805

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davaya konu Samsun İli İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesi 12064 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı S.S. Güney Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2023/805 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.18/07/2023

Basın No: ILN01904863

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