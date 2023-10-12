T.C. REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2017/665 Esas

Davacı , ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar , GÜROL SAVAŞ, İFFET ÜSTÜNDAĞ, MUSTAFA ÇAĞLAR DİKMEN, MUSTAFA VAROL SAVAŞ, NALAN SAVAŞ, NURİYE SAVAŞ, NURSEL AYHAN, PINAR ÜNAL, RANA AKSAN, SEVİL SAVAŞ, SONER SAVAŞ, ŞEMSETTİN SAVAŞ, ŞÜKRAN SAVAŞ, TANER SAVAŞ, VUSLAT ÖNDER DAYANÇ, ZİYNET TÜZÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Dahili Davalı Taner Savaş'a (59824382472 T.C. Nolu, Necmettin ve Yaşar oğlu, 30/06/1980 Reşadiye d.lu) gösterilen adreste tebligat yapılamamış, geçerli adresi zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış ve ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizce yürütülmekte olan 2017/665 esas sayılı dosyanın kabulüne karar verilmiş olup, dosya hakkında gerekçeli karar hazırlanmıştır. Gerekçeli karara davacı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Gerekçeli karara 15 gün içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itirazda bulunabileceğiniz, istinaf başvurusuna 15 gün içerisinde cevap verebileceğiniz ilan olunur.

Basın No: ILN01908021

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