NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
NİKSARSULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/487 Esas 27/04/2023
Konu : İLAN
- İLAN -
Tokat İli, Başçiftlik İlçesi, Aydoğmuş Köyü, Cilt No: 35, Hane No: 52, BSN: 3'de nüfusa kayıtlı, Zekeriyya ve Esme'den olma, 15/06/1956 doğumlu, 49474164504 T.C. Kimlik nolu Mustafa ÇEKEN'den en son 1999 tarihine haber alındığı, bu tarihten sonra haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi istemiyle mahkememize dava açılmıştır. Mustafa ÇEKEN hakkında bilgisi bulunan kimselerin 6 Ay içinde bilgi vermeleri için Niksar Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/487 Esas sayılı dosya numarası ile Mahkememize başvuruda bulunmaları TMK.nun 33. Maddesi gereğince ilan olunur.27/04/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 49474164504
ADI SOYADI : MUSTAFA ÇEKEN
BABA ADI : ZEKERİYYA
ANA ADI : ESME
DOĞUM TARİHİ : 15/06/1956
DOĞUM YERİ : NİKSAR
Basın No: ILN01908054
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