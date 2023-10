NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

NİKSARSULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/487 Esas 27/04/2023

Konu : İLAN

- İLAN -

Tokat İli, Başçiftlik İlçesi, Aydoğmuş Köyü, Cilt No: 35, Hane No: 52, BSN: 3'de nüfusa kayıtlı, Zekeriyya ve Esme'den olma, 15/06/1956 doğumlu, 49474164504 T.C. Kimlik nolu Mustafa ÇEKEN'den en son 1999 tarihine haber alındığı, bu tarihten sonra haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi istemiyle mahkememize dava açılmıştır. Mustafa ÇEKEN hakkında bilgisi bulunan kimselerin 6 Ay içinde bilgi vermeleri için Niksar Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/487 Esas sayılı dosya numarası ile Mahkememize başvuruda bulunmaları TMK.nun 33. Maddesi gereğince ilan olunur.27/04/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 49474164504

ADI SOYADI : MUSTAFA ÇEKEN

BABA ADI : ZEKERİYYA

ANA ADI : ESME

DOĞUM TARİHİ : 15/06/1956

DOĞUM YERİ : NİKSAR

