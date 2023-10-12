MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/463 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi

MEVKİİ : Bağcılar/İhsaniye Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 110

PARSEL NO : 40

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : KEMALİYE GÖL-42721306016

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 110 ada, 40 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.25/08/2023

Basın No: ILN01906974

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