MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/463 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi
MEVKİİ : Bağcılar/İhsaniye Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 110
PARSEL NO : 40
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : KEMALİYE GÖL-42721306016
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 110 ada, 40 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.25/08/2023
Basın No: ILN01906974
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