MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/385

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi, Sarılar Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 126

PARSEL NO : 8

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 904,93

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ÜMMÜHANİ ERGÜN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Sarılar Mahallesi, 126 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.05/07/2023

Basın No: ILN01906979

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