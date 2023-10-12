MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2023/65
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Kürkçü Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 52
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.209,46
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : TESLİME ÜNLÜ, ZELİHA ARK
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Kürkçü Mahallesi, 101 ada, 52 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.01/06/2023
Basın No: ILN01908222
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