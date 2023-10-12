MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1.) Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Alacakapı Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 0 ada 6719 parsel üzerinde A. blokta bulunan 23 adet işyeri ve Battalgazi İlçesi, Çolaklı Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 216 ada 1 parsel sayılı taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır. Malatya Battalgazi Belediyesi'ne ait olan söz konusu taşınmazlar Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda satılacaktır.

2.) Taşınmazların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizde açılacak ihalelere katılamazlar.

3.) Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

4.) Aşağıda tablo halinde belirtilen taşınmazlar birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı ihale edilecek olup, ihalesine girilecek olan her bir taşınmaz için ayrı ayrı şartname alınması ve yine ihalesine girilecek olan her bir parsel sayılı taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat ödenmesi gerekmektedir.

5.) İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartname ve eklerinin, her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere, 1.500,00 TL. (Binbeşyüz lira) bedel karşılığı Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden alınması gerekmekte olup, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL BLOK ADI B. B. NO ALAN (m2) TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ 1 ÇOLAKLI 216 1 . . 6360,66 6.400.000,00 192.000,00 25.10.2023 Saat: 14:00 2 ALACAKAPI 0 6719 A 1 15,00 675.000,00 21.000,00 26.10.2023 Saat: 09:00 3 ALACAKAPI 0 6719 A 2 15,00 675.000,00 21.000,00 26.10.2023 Saat: 09:20 4 ALACAKAPI 0 6719 A 3 15,00 675.000,00 21.000,00 26.10.2023 Saat: 09:40 5 ALACAKAPI 0 6719 A 4 14,00 700.000,00 21.000,00 26.10.2023 Saat: 10:00 6 ALACAKAPI 0 6719 A 5 14,00 630.000,00 21.000,00 26.10.2023 Saat: 10:20 7 ALACAKAPI 0 6719 A 6 14,00 700.000,00 21.000,00 26.10.2023 Saat: 10:40 8 ALACAKAPI 0 6719 A 7 21,50 860.000,00 30.000,00 26.10.2023 Saat: 11:00 9 ALACAKAPI 0 6719 A 8 21,50 860.000,00 30.000,00 26.10.2023 Saat: 11:20 10 ALACAKAPI 0 6719 A 9 21,50 860.000,00 30.000,00 27.10.2023 Saat: 09:00 11 ALACAKAPI 0 6719 A 10 27,00 1.080.000,00 35.000,00 27.10.2023 Saat: 09:20 12 ALACAKAPI 0 6719 A 11 31,00 1.240.000,00 38.000,00 27.10.2023 Saat: 09:40 13 ALACAKAPI 0 6719 A 12 25,00 1.000.000,00 30.000,00 27.10.2023 Saat: 10:00 14 ALACAKAPI 0 6719 A 13 29,00 1.160.000,00 35.000,00 27.10.2023 Saat: 10:20 15 ALACAKAPI 0 6719 A 14 27,00 1.080.000,00 35.000,00 30.10.2023 Saat: 09:00 16 ALACAKAPI 0 6719 A 15 26,00 910.000,00 30.000,00 30.10.2023 Saat: 09:20 17 ALACAKAPI 0 6719 A 16 26,00 1.040.000,00 35.000,00 30.10.2023 Saat: 09:40 18 ALACAKAPI 0 6719 A 17 27,00 945.000,00 30.000,00 30.10.2023 Saat: 10:00 19 ALACAKAPI 0 6719 A 18 29,00 1.015.000,00 35.000,00 30.10.2023 Saat: 10:20 20 ALACAKAPI 0 6719 A 19 31,50 1.102.500,00 35.000,00 31.10.2023 Saat: 09:00 21 ALACAKAPI 0 6719 A 20 31,00 1.085.000,00 35.000,00 31.10.2023 Saat: 09:20 22 ALACAKAPI 0 6719 A 21 29,00 1.015.000,00 35.000,00 31.10.2023 Saat: 09:40 23 ALACAKAPI 0 6719 A 22 27,00 945.000,00 30.000,00 31.10.2023 Saat: 10:00 24 ALACAKAPI 0 6719 A 23 27,00 945.000,00 30.000,00 31.10.2023 Saat: 10:20

6.) İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, tüzel kişilerin ise Vergi Levhasını,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, (geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası' ndan, yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2.Maddede belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye iştirak edeceklerin noter onaylı vekaletnameyi, her bir iş için kendi şartnamesinde belirtilen gün ve saate kadar Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri zorunludur.

7.) İstekliler her bir iş için kendi şartnamesinde belirtilen gün ve saate kadar Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

8.) Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz malların satış bedelleri her bir iş için kendi şartnamesinde belirtilen şartlar doğrultusunda ödenecektir.

9.) İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedelini ve şartname bedelini de yine her bir iş için kendi şartnamesinde belirtilen gün ve saate kadar Battalgazi Belediyesi veznesine veya Battalgazi Belediyesi banka hesabına yatıracaklardır.

10.) Battalgazi Belediyesi Encümeni, bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

Basın No:ILN01907054

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