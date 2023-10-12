T.C.

MALATYA

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Esas no: 2020/237 Esas 23/05/2023 Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.Dava konusu edilen, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Kozluk Köyünde bulunan doğusu kısmen yol ve kısmen 101 ada, 81 parsel, batısı 101 ada 83 parsel, güneyi yol, kuzeyi kadastro harici taşlık ve kısmen 82 parsel ile çevrili olan kadastro harici bırakılan yaklaşık 9368,48 m² 'lik taşınmaz,

Dava konusu edilen, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Kozluk Köyünde bulunan doğusu 105 ada, 3 ve 4 parsel, batısı 101 ada 83 parsel, güneyikadastro harici taşlık ve 5 nolu parsel, kuzeyi yol ile çevrili olan kadastro harici bırakılan yaklaşık 1993,47 m² 'lik taşınmaz,

Dava konusu edilen, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Kozluk Köyünde bulunan doğusu 106 ada, 20 parsel, batısı 106 ada 22 parsel, güneyi kısmen 22 nolu parsel ile çevrili, kuzeyi 20 ve 21 nolu parsellerile çevrili olan kadastro harici bırakılan yaklaşık 1803,98 m² 'lik taşınmazlar ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan iş bu davada; Davacılar Davalı Dava:

1-)Mehmet Başpınar 1-Hazine Tapu İptali ve Tescil

2-)Ahmet Başpınar 2-Malatya Büyükşehir (İmar İhyaya Dayalı)

Belediyesi

3-Yeşilyurt Belediyesi

Davacılar, dava konusu olan taşınmazların kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazların davacılar adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN01907948

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