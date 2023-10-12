HACILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR.

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin;

a) Adı : Hacılar Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Yeni Mh. Sanayi Cd. No:1 Hacılar/KAYSERİ - 38210

c) Telefon numarası : 0352 442 12 25

ç) Faks numarası : 0352 442 10 04

d) Elektronik posta adresi : bilgi@hacılar.bel.tr..

2. İHALENİN KONUSU:

2.1. Adı: aşağıda liste halinde belirtilen taşınmazların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesi işidir.

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA/PARSEL NO PARSEL ALANI (M2) MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL 1 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/2 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 2 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/3 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 3 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/4 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 4 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/5 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 5 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/6 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 6 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/7 5.000,00 10.000.000,00 300.000,00 7 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/8 4.536,47 9.072.940,00 273.000,00 8 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/9 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 9 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/10 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 10 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/11 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 11 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/12 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 12 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/13 3.000,00 6.000.000,00 180.000,00 13 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/14 4.046,52 8.093.040,00 243.000,00 14 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/15 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 15 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/16 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 16 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/17 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 17 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/18 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 18 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/19 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 19 HACILAR KARPUZSEKİSİ 5082/20 4.000,02 8.000.040,00 240.500,00 20 HACILAR BEĞENDİK 5084/2 3.216,94 6.433.880,00 193.500,00 21 HACILAR BEĞENDİK 5084/6 3.499,99 6.999.980,00 210.000,00 22 HACILAR BEĞENDİK 5084/7 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 23 HACILAR BEĞENDİK 5084/8 3.750,00 7.500.000,00 225.000,00 24 HACILAR BEĞENDİK 5084/9 3.750,00 7.500.000,00 225.000,00 25 HACILAR BEĞENDİK 5084/11 4.500,01 9.000.020,00 270.500,00 26 HACILAR BEĞENDİK 5084/12 4.500,00 9.000.000,00 270.000,00 27 HACILAR BEĞENDİK 5084/13 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00 28 HACILAR BEĞENDİK 5084/14 4.000,00 8.000.000,00 240.000,00

Satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı kanunun 17. Maddesi 4.fıkrası (p) bendi gereğince KDV'den istisnadır. İhale 1.sıradan başlamak üzere 10 (On) ar dakika aralıklarla yapılacaktır.

4. İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi 25/10/2023 ÇARŞAMBA günü saat 14:00'de Belediyemiz Encümen huzurunda Yeni Mh. Kayseri Cd. No: 48 Hacılar/Kayseri adresindeki Şht.Pol.Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Hacılar Belediye Encümenidir.)

5. İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:

5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.Dosya satış bedeli 100,00(YÜZ) TL dir.

a) Şartnamenin görülebileceği yer: Yeni Mah. Sanayi Cd. No :1 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Hacılar/KAYSERİ

6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,

2-) Varsa vergi levhası

3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-) "İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul" edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6'ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin en az %3'ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26'ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

İlandaki yer alan taşınmazlar %20 peşin olmak üzere kalanı toplam 10 eşit taksit olarak ve müteakip ayların aynı günü belediyemiz veznesine veya Belediyemizin TR70 0001 0016 5532 8470 250 54 IBAN nolu banka hesabına yatırılacaktır. Arsa satışlarında ihaleyi alanın ihale tutarının tamamını sözleşme tarihine müteakiben 30 gün içerisinde peşin yatırması durumunda %5 tenzilat yapılacaktır. Tenzilat yapıldıktan sonra ihale bedeli muhammen bedelin altına düşemez.

İstenilen belgelerin son altı ay içerisinde alınmış aslı veya onaylı suret olması zorunludur. İhale dosyasında sunulan belgelerin yürürlüğü ve geçerliliği üzerinde ihale tarihinden önce değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde şartnamenin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazları yerinde görebilir, mesai saatleri içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye katılacak olan istekliler yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale günü (25.10.2023) saat 13:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Basın No: ILN01906102

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