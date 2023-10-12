T.C.

GERMENCİK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, MEŞELİ Mahalle/Köy, 114 Ada, 24 Parsel,

Adresi : Aydın İli Germencik İlçesi Meşeli Mahallesi Germencik / AYDIN

Yüzölçümü : 24.949,25 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.063.484,34 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 10:18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:18

09/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, ÇARIKLAR Mahalle/Köy, 119 Ada, 1 Parsel,

Adresi : Aydın İli Germencik İlçesi Çarıklar Mahallesi Germencik / AYDIN

Yüzölçümü : 16.241,93 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.183.418,28 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:03

09/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01907698

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