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GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS: 2021/570

Davacı , FEYZA FERİDE ZENGİN ile Davalı , BANU SALUR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Davalı BANU SALUR - 60025003264 -Feriköy Mah. Açıkyol Sokak No:26 İç Kapı No:11Şişli/ İSTANBUL -(KAYSERİ ili, MERKEZ ilçesi, KUŞÇU mah/köy, 83 Cilt, 18 Aile sıra no, 68 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ CENAP ve NURTEN oğlu/kızı, 10/02/1984 dogumlu,) BANU SALUR'A tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamış ve 30.09.2021 tarihinde;"Mahkememizin yetkisizliğine,

Kararın kesinleşmesi ve talep halinde dava dosyasının yetkili ADANA AİLEMAHKEMESİNE gönderilmesine,

HMK 20. maddesine göre kararın kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde tarafların mahkememize başvurarak dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmedikleri takdirde DAVANIN ACILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİNE,

Harç ve yargılama giderleri ile sair hususların yetkili mahkemece düşünülmesine,

Dair, Davacı ve davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf inceleme yolu açık olmak üzere karar verildi." Şeklinde hüküm kurulmuştur.Tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01908581

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