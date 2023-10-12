T.C. FİNİKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/7 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan, GAZİANTEP ili, ŞAHİNBEY ilçesi, YIĞMATEPE mah/köy 208 Cilt, 3 Aile sıra no 49 sırada nüfusa kayıtlı 02/01/1960 doğumlu 28/11/2022 tarihinde vefat eden müteveffa HALİL ALBAYRAM'nunit terekenin tespiti davasının tensip ara kararı gereğince;

Müteveffaile kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01908359

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