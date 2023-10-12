T.C.

ERZURUM

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/316

KARAR NO : 2022/776

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı22/12/2022 tarihli ilamı ile TCK 125/2,125-1maddesi gereğince 1500,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan ve hakkında hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenKenan ve Arife kızı, 16/02/1995 Erzurum doğumlu, Neslihan DÜKEL adına çıkarılan tüm tebligatlar bilâ tebliğ iade edilmiş olup, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup itiraz başvurusunun tutanağa geçirilerek İTİRAZ etme hakkı bulunduğu ve Erzurum Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirileceği,

İlanen duyurulur. 09/10/2023

Basın No:ILN01907053

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