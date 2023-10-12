T.C.

ERZURUM

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/109

KARAR NO : 2023/90

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılıilamı ile mahkememizin görevsizliğine, görevli mahkemenin Erzurum Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verilenMuzaffer ve Selda oğlu, 13/07/1996 Altındağ doğumlu, Oğulcan SARITEPE adına çıkarılan tüm tebligatlar bilâ tebliğ iade edilmiş olup, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup itiraz başvurusunun tutanağa geçirilerek İTİRAZ etme hakkı bulunduğu ve Erzurum Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirileceği,

İlanen duyurulur. 09/10/2023

Basın No: ILN01907061

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