T.C.

ERZURUM

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/113

KARAR NO : 2023/88

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundanMahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/02/2023 tarihli ilamı ile mahkememizin görevsizliğine dair verilen karar,Süleyman ve Huriye oğlu,17/03/2001 Denizli doğumlu, Batıkan AÇIKGÖZ adına çıkarılan tüm tebligatlar bilâ tebliğ iade edilmiş olup, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup itiraz başvurusunun tutanağa geçirilerek İTİRAZ etme hakkı bulunduğu ve Erzurum Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirileceği,

İlanen duyurulur. 09/10/2023

Basın No: ILN01907059

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