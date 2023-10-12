T.C.

ERZURUM

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/610

KARAR NO : 2022/687

7258 Sayılı Yasanın 5/1-c Maddesine Muhalefet suçundanMahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 15/11/2022 tarihli ilamı ile mahkememizin yetkisizliğine dair verilen karar,Adil ve Tunzale oğlu, 25/05/1988 Azerbaycan doğumlu, Asım KAZIMOV adına çıkarılan tüm tebligatlar bilâ tebliğ iade edilmiş olup, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup itiraz başvurusunun tutanağa geçirilerek İTİRAZ etme hakkı bulunduğu ve Erzurum Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirileceği,

İlanen duyurulur. 23/03/2023

Basın No:ILN01907049

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