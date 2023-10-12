T.C.

ERZURUM

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/1023

Suç : Ruhsatsız Ateşli Silahlar Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

Mahkemesi : Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi

SANIK :ÖZAL AĞDAĞ ,Mürsel ve Selvinaz oğlu, 10/05/1984 doğumlu,T.C Kimlik No:10562219994

Ruhsatsız Ateşli Silahlar Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan sanık ÖZAL AĞDAĞ hakkında mahkememizce verilen 04/04/2023 tarih ve 2022/1023 Esas, 2023/44 Karar sayılı ek karar ile Erzurum Adli Emanetinin 2022/1747 sırasında Ağzı kapalı delil poşeti içerisinde, "T6472-19BC01408" numaralı, 9x19 mm çap ve tipinde fişek atan, Türkiye yapısı, Canik marka, TP9SFx model, yarı otomatik tabanca ve 1 adet şarjör,9x19 çap ve tipinde, 11 adet fişeğin TCK'nın 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE karar verildiği ek kararın sanığın yokluğunda verildiği, bu nedenle ek kararın sanığa tebliği gerektiği, ek kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçirilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin sanığa tebliğ gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra mahkememize sanık hakkında verilen kararı istinaf edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur. 04.10.2023

Katip 257882 ☪e~imzalıdır Hakim 179681 ☪e~imzalıdır

Basın No: ILN01908357

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