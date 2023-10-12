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ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 00:02 Güncelleme 13 Ekim 2023, 00:22
Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 00:00 Güncelleme 13 Ekim 2023, 00:22

İ L A N

T.C. ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1441 Esas 09/10/2023

Konu : ilan yapılması

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SÜLKÜF KÜÇÜKIŞIK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 20195173402

ADI SOYADI : SÜLKÜF KÜÇÜKIŞIK

BABA ADI : ABDİL

ANA ADI : FADİME

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1966

DOĞUM YERİ : ANAMUR

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN01908218

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