İ L A N
T.C. ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1441 Esas 09/10/2023
Konu : ilan yapılması
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SÜLKÜF KÜÇÜKIŞIK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 20195173402
ADI SOYADI : SÜLKÜF KÜÇÜKIŞIK
BABA ADI : ABDİL
ANA ADI : FADİME
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1966
DOĞUM YERİ : ANAMUR
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN01908218
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