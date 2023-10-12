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T.C. BURSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/142 Esas

DAVALI : TEVFİK SARIEREN (TC No:19804647694)-

Davacı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. vekili tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bildirilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/01/2024 günü saat: 11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01907713

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