T.C. BOZOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/398 Esas Davacı , MAHMUT DOĞAN ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Yukarıçatak MahallesindeN41-A-12-C Paftada yer alan 2483,07 m²'lik tapulama dışı alanda hak iddia eden kişilerin, Bozova Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01908130

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