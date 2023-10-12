T.C AMASYA AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/246 Esas

DAVALI : MURAT YILMAZ 13639069300

DOSYADA MEVCUT ADRESİ : 52.ŞEYH YOLU SK. ŞEYHCUİ MAH. No:14 (Çamlık Halı Saha Yanı)MERKEZ/AMASYA

Davacı GÜLÜZAR PINAR YILMAZ 12607553896 aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste ikamet etmediğinizden bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin Amasya Aile Mahkemesi'ne verdiği 28/04/2023 tarihli dava dilekçesi ile; müvekkili ile davalının 30/08/2001 yılında evlendiklerini, bu evlilikten müşterek bir çocukları olduğunu, davalının kusurlu davranışları yüzünden evliliğin temelinden sarsıldığını, ailesi ve sosyal çevresinin araya girmesi ile evliliği devam ettirdiğini,davalının düzenli olarak çalışmadığını,masrafları ailesi tarafından karşılanmak üzere iş yeri açtığını, ancak davalının iş yerine sahip çıkmadığını, borçları bahane gösteren davalının müvekkiline düğünde takılan bilezikleri aldığını ve bozdurduğunu, müvekkilinin Sedef hastası olduğunu, sürekli tedavi görmesi gerekmesine rağmen evlendikten sonra davalının düzenli bir işte çalışmamasından dolayı tedavi olmadığını ve hastalığının ilerlediğini, davalının müvekkiline fiziki şiddet uyguladığını, herhangi bir sebep yokken kavga çıkartığını, davalı tarafın sürekli olarak borç yaptığını, eve hiç bir katkısının olmadığını, evliliğin artık çekilmez hale geldiğini, bu nedenle tarafların boşanmalarına yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

HMK.317 maddesi gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı HMK'nun 129 maddesinde belirtilen şekilde sunmanız, süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamınıinkar etmiş sayılacağınız İHTAR olunur.27/09/2023

Basın No: ILN01908267

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