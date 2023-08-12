T.C. ŞARKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/224 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmazın TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş ve bedel tespiti ve davacı adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açılabileceği, açılacak davada husumetin TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltileceği ve dava açanların Mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların Mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde bilirkişi incelemesi sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına Şarköy Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı, kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri hususu; 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. İLİ : TEKİRDAĞ

İLÇESİ : ŞARKÖY

MAHALLESİ : İstiklal Mahallesi

ADA NO/ PARSEL NO : 908 Ada, 10 Parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Alara İzlen TEKMAN, Aysima Tuğçağ KALAY, Canan TEKMAN, Tüzün ZORLU

TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 7.575,40 m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın No: ILN01875516

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