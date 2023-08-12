T.C. KULU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/538 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar ADİBE ATEŞ, FERUDUN ATEŞ, MUSTAFA ATEŞ, YILMAZ ATEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Konya ili Kulu ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 104 ada 8 parsel sayılı taşınmazda Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.nin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan Enerji Nakil Hattı yeri için taşınmazın 66,34 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tesciline ilişkin kamulaştırmayı yapan idare tarafından 24/07/2023 tarihinde mahkememizin yukarıda dosya esas numarası hizasında yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbankası Kulu Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Kulu Adliyesindeki Kulu Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01875305

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