İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın tamamı Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

İl/İlçe Mahalle Ada/Parsel Alan (m²) Belediye Hissesi Belediye Payına Düşen Alan (m²) Satılacak Alan (m²) İstanbul/ Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 3939/23 91.00 1/1 91.00 91.00

İmar Durumu : Bahse konu parselin de içerisinde bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 26.01.2013 gün ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir. Ancak, söz konusu parselin de bulunduğu bölgenin riskli alan ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davada yapılan yargılama neticesinde, Danıştay 14. Dairesinin 2015/5079 E. sayılı kararı ile iptaline karar verilmiştir. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2016/2106 E. sayılı kararı ile söz konusu iptal kararının, sadece davacılara ait taşınmazlar yönünden onanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu parsel 26.01.2021/18.06.2021 onanlı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca) İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi 648. Sokak ve 649. Sokak ile Galeri Caddesi, 558. Sokak ve 560/1. Sokak ile Abdi İpekçi Caddesi arasında kalan 69,37 Ha'lık Alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Yol, kısmen Konut alanında kalmaktadır. Söz konusu imar planına göre ticaret+konut ve konut alanlarında uygulamalar imar planı üzerinde belirtilen etap sınırları ölçeğinde yürütülecektir.

Muhammen Bedel : 1.365.000,00-TL

Geçici Teminat : 136.500,00-TL

Şartname Bedeli : 2.500,00-TL

İhale Tarih ve Saati : 23.08.2023 – 14:00

İhale için son müracaat tarihi : 22.08.2023 – 16:30

İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu (Kat:8 ) Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkotlu Nüfus Kayıt Örneği

2-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgâh) aslı. (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3-Noter tasdikli imza beyannamesinin veya sirkülerinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise "okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek" imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Tüzel kişi olması halinde ;

1-Tüzel kişinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi aslı

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı. (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli bir sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri aslı).

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli suretinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise "okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek" imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Kamu Tüzel kişilik olması halinde ;

Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ile geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz asıllarını ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağını vermeleri yeterli olacaktır. Diğer belgeler istenmeyecektir. Yine katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise "okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek" imzalanması gerekmektedir.

Ortak Girişim olması halinde:

1-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı.

2-Ortak girişimi oluşturan Gerçek kişilerden gerçek kişilerde belirtilen belgeler, Tüzel Kişilerden ise tüzel kişilerde belirtilen belgeler istenecektir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.

İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne ( 7 Kat ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İş bu ilan 10.08.2023 tarih ile 12.08.2023 tarihleri arasında Belediyemiz Zemin Katında mevcut genel ilan panosu ile 5. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN01867886

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