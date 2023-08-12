T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO : 2022/1261 Esas

KARAR NO : 2023/334

HAKİM : Selin KAYA 252295

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Eyüp İŞCAN 128283

MÜŞTEKİ : 44995941870 SİNEM KARADAVUT, Mesut kızı, 24/06/2000 doğumlu. CNUTRECHT /HOLLANDA KRALLIĞI

SANIK : MUHAMMET KALYONCU, İSKENDER ve HAMİDE oğlu, 09/10/1995 GAZİOSMANPAŞA doğumlu, SİNOP, SARAYDÜZÜ, FAKILI mah/köy nüfusunda kayıtlı. Barbaros Hayrettinpaşa Mah. 1103. Sk. No:56 İç Kapı No:3Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No : 23378566954

SUÇ : Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek

SUÇ TARİHİ : 18/07/2022

ASIL KARAR TARİHİ : 08/03/2023

EK KARAR TARİHİ : 25/07/2023

KANUN MADDESİ : TCK'nun 134/1-2, 62/1

VERİLEN CEZA : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Mahkememiz 08/03/2023 tarihli kararının müştekinin açık adresinin tespit edilememesi nedeniyletebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazetede ve internet haber sitesinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 25/07/2023

Basın No: ILN01876611

#ilan.gov.tr