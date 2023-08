T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO : 2020/872 Esas

KARAR NO : 2021/886

HAKİM : Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL 220153

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Eyüp İŞCAN 128283

SANIK : ENVER TONBUK, AZİZ ve ASMER oğlu, 01/02/1964 GÜRPINAR doğumlu, VAN, GÜRPINAR, GÜNBAŞI mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hürriyet Mah. Çatalca Sk. Belediye Bloklorı Sitesi A2 Blok No: 6 İç Kapı No: 14 Kartal/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No : 37676180200

SUÇ : Basit Yaralama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit

SUÇ TARİHİ : 08/12/2016

ASIL KARAR TARİHİ : 07/10/2021

EK KARAR TARİHİ : 19/07/2023

KANUN MADDESİ : TCK'nun 86/2, 86/3-e, 109/2, 106/2-a.c

VERİLEN KARAR : Görevsizlik

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 07/10/2021 tarihli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 19/07/2023

Basın No: ILN01876624

