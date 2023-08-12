T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO : 2020/753 Esas

KARAR NO : 2021/1170

HAKİM : Selin KAYA 252295

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Eyüp İŞCAN 128283

MÜŞTEKİ : 99129177960 MUHAMMED ABDULHADİ, Mahmud oğlu, 01/01/2001 doğumlu. Hızırtepe Mahallesi Bilgi Sokak No: 5 İçkapı No: 1Adapazarı / SAKARYA

SANIK : CESİM HIDIM MUHAMMED, HIDIR ve YAZI oğlu, 01/01/1999 HASEKE doğumlu Anadolu Mah.Mareşal Fevzi Çakmak Cad.Arnavutköy/İstanbulArnavutköy / İSTANBUL

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 06/10/2020

ASIL KARAR TARİHİ : 08/12/2021

EK KARAR TARİHİ : 25/07/2023

KANUN MADDESİ : TCK'nun 142/2-h, 62., 53., 63. Maddeleri

VERİLEN CEZA : 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 08/12/2021 tarihli karar, sanık ve müştekinin PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazetede ve internet haber sitesinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 25/07/2023

Basın No: ILN01876608

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