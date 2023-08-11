2023 YILI BOYA ALIM İŞİ

GÜNGÖREN BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Boya Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/815117

1-İdarenin a) Adı : GÜNGÖREN BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Güven mahallesi marmara caddesi 38 GÜNGÖREN/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124495500 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 Yılı Boya Alım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 LT Plastik İç Cephe Boyası ve 1.900 LT İç Cephe Yağlı Boya Temini Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdare tarafından belirlenen Güngören sınırları içerisindeki adreslere teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imza tarihinden 15 (on beş) takvim günü içinde İdare tarafından verilecek miktarlar doğrultusunda yüklenici tarafından ilçemizdeki adreslere teslim edilecektir d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi itibari ile işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.08.2023 - 11:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Güngören Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası (Kat: -1) / Güven Mah. Marmara Cad. No:38 Güngören / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: TSE G BELGESİ 4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Teklif ettikleri ürünlerin TURQUALITY Destek programının ve Marka Destek Programının kimya sektöründe desteklendiklerine dair Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış TURQUALITY logolu yada Marka Destek Programlarında ürün markasının yer aldığını gösterir belgeyi teklifleri ekinde sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01874819

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