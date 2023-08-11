Örnek No:55*
T.C.
DEMRE
İCRA DAİRESİ
2023/279 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/279 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçe, Zümrütkaya Mahallesi, Kum Karakolaltı Mevkii, 385 Ada, 1 Parsel,3.kat,12 Nolu bağımsız bölüm
Adresi : Gökyazı Mah. Baki Şahin Sok. Erarslan Apt No: 12 / 12 Demre/Antalya
Yüzölçümü : 1.061,50 m²
Arsa Payı : 104/2400
İmar Durumu : 1/1000ölçekliUygulamaİmarPlanındaTicaretKonutAlanında(TİCK)kalmaktadır.
Kıymeti : 3.672.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 10:15
01/08/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01875307
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