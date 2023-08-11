Örnek No:55*

T.C.

DEMRE

İCRA DAİRESİ

2023/279 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/279 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçe, Zümrütkaya Mahallesi, Kum Karakolaltı Mevkii, 385 Ada, 1 Parsel,3.kat,12 Nolu bağımsız bölüm

Adresi : Gökyazı Mah. Baki Şahin Sok. Erarslan Apt No: 12 / 12 Demre/Antalya

Yüzölçümü : 1.061,50 m²

Arsa Payı : 104/2400

İmar Durumu : 1/1000ölçekliUygulamaİmarPlanındaTicaretKonutAlanında(TİCK)kalmaktadır.

Kıymeti : 3.672.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 10:15

01/08/2023(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01875307

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