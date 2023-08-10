T.C.

İVRİNDİASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ve 172 Esas

İLAN

Yukarıda esas numarası yazılıdavacıEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından rüzgar enerji santrali üretim ve yardımcı tesislerin kurulabilmesi için; Mahkememiz 2023/162 Esas sayılı dosyasındanDavalı Devran AVCI aleyhineBalıkesir İli, Balya İlçesi, Söbücealan Mah. Bulunan 113 Ada 55 numaralı taşınmazın17.131,87 - m2'lik kısmı,

Mahkememiz 2023/163 Esas sayılı dosyasındanDavalı Devran AVCI aleyhineBalıkesir İli, Balya İlçesi, Söbücealan Mah. Bulunan 113 Ada 52 numaralı taşınmazın7.032,31- m2'lik kısmı,

Mahkememiz 2023/164 Esas sayılı dosyasındanDavalı Emine SEZER aleyhineBalıkesir İli, Balya İlçesi, Söbücealan Mah. Bulunan 113 Ada 51 numaralı taşınmazın5.657,91- m2'lik kısmı,

Mahkememiz 2023/165 Esas sayılı dosyasındanDavalı Aysel AKGÜN, Berhan AVCI, Devran AVCI, Hasan AVCI ve Nursel AVCI aleyhineBalıkesir İli, Balya İlçesi, Söbücealan Mah. Bulunan 113 Ada 49 numaralı taşınmazın5.406,62 - m2'lik kısmı,

Mahkememiz 2023/166 Esas sayılı dosyasındanDavalı Aysel AKGÜN, Berhan AVCI, Devran AVCI, Hasan AVCI ve Nursel AVCI aleyhineBalıkesir İli, Balya İlçesi, Söbücealan Mah. Bulunan 113 Ada 48 numaralı taşınmazın9.917,55 - m2'lik kısmı,

Mahkememiz 2023/167 Esas sayılı dosyasındanDavalı Aysel AKGÜN, Berhan AVCI, Devran AVCI, Hasan AVCI ve Nursel AVCI aleyhineBalıkesir İli, Balya İlçesi, Söbücealan Mah. Bulunan 113 Ada 47 numaralı taşınmazın30.179,47- m2'lik kısmı,

Mahkememiz 2023/168 Esas sayılı dosyasındanDavalı Devran AVCI aleyhineBalıkesir İli, Balya İlçesi, Söbücealan Mah. Bulunan 113 Ada 37 numaralı taşınmazın7.313,89-m2'lik kısmı,

Mahkememiz 2023/169 Esas sayılı dosyasındanDavalı Aysel AKGÜN, Berhan AVCI, Devran AVCI, Hasan AVCI ve Nursel AVCI aleyhineBalıkesir İli, Balya İlçesi, Söbücealan Mah. Bulunan 113 Ada 36 numaralı taşınmazın17.000,28- m2'lik kısmı,

Mahkememiz 2023/170 Esas sayılı dosyasındanDavalıDevran AVCI aleyhine Balıkesir İli, Balya İlçesi, Söbücealan Mah. Bulunan 113 Ada 35 numaralı taşınmazın12.821,66- m2'lik kısmı,

Mahkememiz 2023/171 Esas sayılı dosyasındanDavalı Aysel AKGÜN, Berhan AVCI, Devran AVCI, Hasan AVCI ve Nursel AVCI aleyhineBalıkesir İli, Balya İlçesi, Söbücealan Mah. Bulunan 113 Ada 33 numaralı taşınmazın6.149,81- m2'lik kısmı,

Mahkememiz 2023/172 Esas sayılı dosyasındanDavalıErşan GÜNDOĞAN aleyhineBalıkesir İli, Balya İlçesi, Söbücealan Mah. Bulunan 113 Ada 15 numaralı taşınmazın14.150,25- m2'lik kısmıkamulaştırılacağından tarafların anlaşamaması nedeniyle davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. 2942 Sayılı kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 10. Maddesi gereğince İLAN OLUNUR.31/07/2023

Basın No: ILN01875140

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