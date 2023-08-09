T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya No : 2014/332-Ceza Dava Dosyası GAZETE İLANI HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2014/332

Karar No : 2023/540

Sanık : Khaled ALHAMOUDI, Awad ve Rukaıa oğlu, 1982 Edlib/Suriye doğumlu

Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak

Suç Tarihi : 13.03.2014

Karar Tarihi : 07.06.2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Khaled ALHAMOUDI hakkında eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında (zamanaşımı nedeniyle düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN01873979

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