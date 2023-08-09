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T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2020/874 Esas 19/07/2023 Konu : Gaiplik ilanı hk,Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ORHAN GÖKÇE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/07/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 44390032364
ADI SOYADI : ORHAN GÖKÇE
BABA ADI : MAİL
ANA ADI : HANİFE
DOĞUM TARİHİ : 20/04/1981
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN01873800
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