T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/479 Esas

Davalı : Belpa İnşaat Temizlik Gıda Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Davacı tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Davanın davacı tarafından dava dışı işçi olan Abdulmenaf Çelik'e ödenen 29.970,66 TL işçilik alacağının davalı şirketlerden tahsili istemine ilişkin olduğu ve dava dışı işçiye ödenen 29.970,66 TL işçilik alacağı ve mahkeme masrafının her bir davalının kendi dönemlerindeki süre üzerinden ortak son işverenin ise tüm dönem üzerinden ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte taraflarına ödemesini, avukatlık ücretleri ve yargılama giderlerinin davalılara tahmiline karar verilmesini talep edildiği görülmüştür. Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesi ekli tensip tutanağının davetiye çıkarılmış olduğu, adreste binanın yıkılmış olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2 hafta içerisinde HMK'nın 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde dilekçe vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş olacağınız hususunda işbu yazı dava dilekçesi ile tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01874520

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