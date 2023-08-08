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T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 00:01 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 00:02

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T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/874 Esas 19/07/2023 Konu : Gaiplik ilanı hk,Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ORHAN GÖKÇE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/07/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 44390032364

ADI SOYADI : ORHAN GÖKÇE

BABA ADI : MAİL

ANA ADI : HANİFE

DOĞUM TARİHİ : 20/04/1981

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN01873800

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