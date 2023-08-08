T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/209 Esas

KARAR NO : 2023/452

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/07/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 5 YIL 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hazem ve Farha kızı, 07/11/2007 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı LAYALI SULAIMAN ve dosya müştekisi olan Ramiz ve Drita kızı, 1976 Arnavutluk doğumlu ENKELEDA ALİAJ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.08.2023

Basın No: ILN01873978

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