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T.C.

ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/147

DAVACI : CAFER BABUR-T.C Kimlik No:17615600310 - Osman ve Pempe oğlu,22/11/1979 dğ.-Yunusemre Mah. İstiklal Cad. No :11 Zile/TOKAT

DAVALILAR : 1-AKDOĞAN KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ- Akdoğan KöyüZile/ TOKAT

2- ZİLE MAL MÜDÜRLÜĞÜ -

Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan Türk Medeni Kanunun 713. Maddesi gereği taşınmazın tescili davasında verilen ara karar uyarınca;

Dava konusu Tokat İli Zile ilçesi Akdoğan Köyünde ( eski ismi Araopoğlu köyü ) 03.10.1960 Tarihinde kadastro tespit çalışmaları yapıldığını, 117 Ada A bölümünün tescil harici bırakıldığını, söz konusu taşınmaz olan Tokat İli Zile ilçesi Akdoğan Köyü117 Ada A bölümün davacı Cafer Babur'unbabası ve dedeleri zamanında mülkiyetlerinde olduğunu,ilgili taşınmaz miras yoluyla intikal ,imar ,ihya ve kazanmayı sağlayan zilyedliğe bağlı olarak davacı Cafer Babur tarafından en az 40 yıldır zilyedliği altında olduğunu, taşınmazın hazine adına tapu kaydının iptal edilerek davacı adına tesciline yönelik dava açılmış olup söz konusu taşınmazın tapuya tescili hususunda karar verileceğinden bu yer üzerinde hak iddia edenlerin (özel ve tüzel kişilerin) TMK'nun 713/4 ve 5.Maddesi gereğince bu ilanın neşrinden itibaren 3 ay içinde Zile Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/147 esas sayılı dosyasına başvurmaları hususu ilgililerine ilanen tebliğ olunur. 07/07/2023

Basın No: ILN01871281

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