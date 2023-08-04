T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/458 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi,
MEVKİİ : Takanlı Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 141
PARSEL NO : 6
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI :1- EMİNE ŞAHİN-13667389272
2- HÜSEYİN HÖBEZ-41257356250
3- REFİKA ŞAHİN-13574392396
4- SELÇUK HÖBEZ-41170359178
5- YÜKSEL HÖBEZ-41215357626
6- ZARİFE HÖBEZ-41266355978
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili,Mezitli İlçesi, TakanlıMahallesi, 141 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.31/01/2023
Basın No: ILN01871640
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