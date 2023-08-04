T.C.BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1252 Esas İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mah/Köyü, C:49, H:845, Bsn:3' de nüfusa kayıtlı Şaban ve Şefiye evladı 01/07/1939 Plevne doğumlu 22435993108 T.C kimlik numaralı Salih MEŞHUR'a en az 30 yıldır ulaşılamadığı, bu tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilenSalih MEŞHURhakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/1252 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 2. Kez ilanen duyurulur.06/07/2023

Basın No: ILN01871377

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